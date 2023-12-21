“مش هتصدقي الكيلو بكام النهاردة” أخبار البصل النهاردة+ أسباب ارتفاع أسعار البصل

أخبار البصل النهاردة، شهدت أسعار البصل في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسواق جمهورية مصر العربية نظرا لما يقومون به التجار والمحتكرين من تخزين البصل خارج الأسواق المصرية مما يؤدي لإرتفاع الأسعار على كافة المواطنين المصريين، ما قررت الحكومة المصرية وقف تصدير البصل بسبب زيادة الأسعار التي شهدها في الفترة الأخيرة.

أخبار البصل النهاردة

أخبار البصل النهاردة، يتساءل عدد كبير من الأشخاص خاصة محدودي الدخل والفقراء عن أخبار البصل النهاردة، نظرا لما شاهده البصل من ارتفاع كبير في سعره المعروض في الأسواق المصرية، حيث أصبح سعر البصل في السوق كالتالي:

استقر سعر البصل الأحمر في سوق العبور أثناء تعاملات اليوم عند مستوى يتراوح بين 15 و 23 جنيه، ويضاف إليه سعر النولون والنقل، ليصبح سعر كيلو البصل 40 جنيه لدى بعض تجار التجزئة والأسواق.

ولكن يسجل سعر البصل الأبيض 35 جنيه في الكيلو باعتباره الأقل طلبا في الأسواق وذلك بعد أن تراوح سعره في سوق العبور للجملة بين 14 و 20 جنيه.

أما سعر البصل الأخضر تصبح قيمته اليوم نحو حوالي 8 جنيه في أسواق العبور لتجارة الجملة.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المصرية، وهذه الأسباب تتمثل جميعها في النقاط التالية: