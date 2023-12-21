عاجل “زيادة الإيجارات القديمة في هذا الموعد!!” .. والإخلاء والطرد في هذه الحالة

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن زيادة الإيجارات القديمة وذلك في بداية العام الميلادي الجديد وفق القانون الذي تمت الموافقة علية من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال العام الماضية وذلك بزيادة الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني بنسبة 15% في بجاية كل عام ميلادي حتى عام 2027 ، وبدأ العمل بالقانون الجديد الي يخص الايجارات القديمة من بداية شهر مارس 2022 الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن زيادة الإيجارات القديمة.

زيادة الإيجارات القديمة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل جميع المواطنين المصريين وخاصة من المستأجرين بقانون الإيجار القديم بغير الغرض السكني عن زيادة الإيجارات القديمة حيث سيتم تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022 حيث يحق لصاحب العقار زيادة الايجار لغير الغرض السكني أو المحلات التجارية بنسبة 15% وذلك في شهر مارس من كل عام ، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة القادمة على الايجار القديم هي الزيادة الثالثة للعام الثالث على التوالي.

متى يتم الإخلاء والطرد من الإيجار القديم؟

بعد التعرف على زيادة الإيجارات القديمة يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الطرد أو الإخلاء من الوحدات السكنية المستأجرة إيجار القديم لغير اغراض السكني ، حيث يحق للمالك او صاحب العقار إلغاء عقد الإيجار القديم وإخلاء المستأجر للوحدة خلال خمسة أعوام من إصدار قانون الايجار القديم عام 2022 وذلك حتى عام 2027 ، وفي حالة رفض المستأجر الخروج والإخلاء يتم تقديم بلاغ في المحكمة والاستعانة بالشرطة المصرية.