أول تحرك في مصر بعد رفع سعر الفائدة على الدولار+ تأثير رفع سعر الفائدة على الذهب

رفع سعر الفائدة على الدولار ومدى تأثير ذلك على الأسعار هو من أكبر المخاوف عند المواطنين، وحسب التحاليل الاقتصادية العالمية لا يؤثر تغيير الفائدة على الأسعار نظرًا لأن تحديد سعرها يأتي على هيئة رد فعل ناتج عن زيادة الأسعار وليس عكس ذلك، وهو ما يعني بأن زيادة الأسعار تعتبر مؤشرًا لارتفاع معدلات التضخم، والذي يدفع البنوك لزيادة الفائدة لكي تتمكن من استهداف التضخم ومواجهته، وسنتعرف بهذا المقال على المقصود برفع سعر الفائدة وتأثير ذلك على الأسعار.

رفع سعر الفائدة على الدولار

يأتي رفع سعر الفائدة على الدولار على هيئة محاولة من أجل الحد من زيادة الأسعار المتمثل بالتضخم، حيث أن أسعار الفائدة العالية تساعد على مواجهة التضخم من خلال الرفع من تكلفة الاقتراض وتشجيع كل من الشركات والأفراد على الاقتراض، ومن المفترض أن تلك القاعدة تؤدي لتقليل الطلب وابطاء زيادة الأسعار نظريًا، لكن يعني الارتفاع كذلك نشاط اقتصادي أقل، وحسب كلام وائل النحاس الخبير الاقتصادي بتصريحات خاصة في المصري اليوم أشار بها أنه كلما زاد سعر الفائدة الموضوع من قبل البنك الأمريكي المركزي فإن نسبة الفائدة ترتفع بصورة تلقائية على القروض الجديدة والقائمة، وقد فسر القرار الخاص بالرفع من أسعار الفائدة بحصول المودع على فوائد أكبر مقابل إيداعها بالبنوك، وقد أوضح بأن رفع الفائدة يعد معيارًا لتحديد أسعار الفائدة الخاصة بالقروض الحاصلة عليها البنوك من قبل البنك المركزي لكي تضع البنوك الخطط الخاصة بها بآلية احتساب جديدة لسعر الفائدة بالقروض المقدمة منها للعملاء.

تأثير رفع سعر الفائدة على الذهب

أشار النحاس بالتصريحات الخاصة به لدى المصري اليوم بأن هناك علاقة عكسية ما بين حركة الدولار والذهب بعدما تم رفع سعر الفائدة، ويمكن أن يحدث ارتفاع بالدولار ينعكس على نزول الذهب بسبب موقفه الطبيعي، حيث أنه بمجرد حصول الأشخاص على نسبة أعلى للفائدة وقيمة دولارية عالية يلجأون بشكل تلقائي لبيع الذهب، لذا فإن الذهب بموقف بيعي.