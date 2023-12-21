دعائك استجاب “حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين” يعني هتصرف 100 جنية
حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر المصرية، تأتي قرارات الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومن بين هذه القرارات يبرز قرار زيادة نصيب الفرد من التموين بمبلغ 50 جنيهًا شهريًا، هذا التقرير يستعرض حقيقة هذه الزيادة، وكيف ستتم إضافتها إلى السلع التموينية، وما هي السلع التي ستتأثر بهذه الزيادة، وكيف ستؤثر هذه الزيادة على حياة المواطنين المصريين.
حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين
بالفعل، تمت الموافقة على رفع قيمة التموين الشهري للفرد بمقدار 50 جنيهًا مصريًا، وذلك على هيئة سلع تموينية، هذا الإضافة ستكون جزءًا من باقة السلع الغذائية التي تحصل عليها الأسرة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمدة نصف عام، ويجدر بالذكر أن هذه الزيادة ستمنح للأسرة ككل، وليس لكل فرد مُسجل على البطاقة التموينية.
وتقدر الإحصائيات بأن هناك حوالي 23 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها تقريبًا 64 مليون شخص. ووفقًا للموازنة العامة للسنة المالية 2023 – 2024، يتجاوز عدد المستفيدين من الدعم الحكومي للسلع التموينية 62.2 مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك يصل عدد المستفيدين من الدعم الحكومي للخبز إلى حوالي 70 مليون شخص.
هذه هي السلع التموينية التي يتم توزيعها في مصر:
- الزيت: يتم توزيع زيت الخليط بحجم 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- السكر: يتم توزيع السكر المعبأ بوزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- الدقيق: يتم توزيع الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك بوزن 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.
- البسكويت: يتم توزيع بسكويت يويوز السادة بسعر جنيه ونصف.
- الخل: يتم توزيع الخل بنسبة 5% بحجم 900 مللي بسعر 6 جنيهات.
- المكرونة: يتم توزيع المكرونة بوزن 800 جم بسعر 13.00 جنيه، والمكرونة بوزن 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
- اللبن المجفف: يتم توزيع اللبن المجفف بوزن 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
- الطحينة البيضاء: يتم توزيع الطحينة البيضاء بظرف 140 جرام بسعر 3.75 جنيه.
- المربى: يتم توزيع المربى بأنواعه بوزن 350 جرام بسعر 16 جنيه.
- التونة: يتم توزيع التونة المفتتة بوزن 140 جرام بسعر 18 جنيه.
- الجبن الأبيض: يتم توزيع الجبن الأبيض بزنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه، والجبنة التتراباك بوزن 500 جم بسعر 14 جنيه.