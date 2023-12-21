دعائك استجاب “حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين” يعني هتصرف 100 جنية

حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر المصرية، تأتي قرارات الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومن بين هذه القرارات يبرز قرار زيادة نصيب الفرد من التموين بمبلغ 50 جنيهًا شهريًا، هذا التقرير يستعرض حقيقة هذه الزيادة، وكيف ستتم إضافتها إلى السلع التموينية، وما هي السلع التي ستتأثر بهذه الزيادة، وكيف ستؤثر هذه الزيادة على حياة المواطنين المصريين.

حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين

بالفعل، تمت الموافقة على رفع قيمة التموين الشهري للفرد بمقدار 50 جنيهًا مصريًا، وذلك على هيئة سلع تموينية، هذا الإضافة ستكون جزءًا من باقة السلع الغذائية التي تحصل عليها الأسرة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمدة نصف عام، ويجدر بالذكر أن هذه الزيادة ستمنح للأسرة ككل، وليس لكل فرد مُسجل على البطاقة التموينية.

وتقدر الإحصائيات بأن هناك حوالي 23 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها تقريبًا 64 مليون شخص. ووفقًا للموازنة العامة للسنة المالية 2023 – 2024، يتجاوز عدد المستفيدين من الدعم الحكومي للسلع التموينية 62.2 مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك يصل عدد المستفيدين من الدعم الحكومي للخبز إلى حوالي 70 مليون شخص.

هذه هي السلع التموينية التي يتم توزيعها في مصر: