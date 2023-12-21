هسة !! أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بأخر وجبة “هنـــا” عبر موقع مظلتي العراقي 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تفجرت بفرح وأمل أنباء الدفعة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023، وهي مصدر أمل كبير للكثير من المواطنين في العراق، يعد هذا الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوة حيوية لتحفيز الحياة الكريمة لهؤلاء المستفيدين، ويأتي في وقت يعتبر الدفع الأخير لهذا العام الحالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في إطار جهود وزارة العمل لتقديم الدعم اللازم للفئات المحتاجة، قامت الوزارة بتوفير وسائل متعددة لدعم تلك الفئة، حيث بذلت جهودًا كبيرة لتحسين ظروف المعيشة وتلبية احتياجات الأسر، تم صرف دفعات ووجبات عدة خلال هذا العام، وتستعد الوزارة حاليًا لصرف دفعات جديدة بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية.

من المقرر نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن تجلب هذه الأخبار السارة البهجة والسرور لآلاف الأسر قبل نهاية هذا العام، ستقوم الوزارة بالإعلان عن تفاصيل جديدة حول الدفعات القادمة ومواعيد بدء التسجيل لتجهيز المستندات المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم النقدي لبرنامج الرعاية الاجتماعية سيصل إلى الأشخاص المستحقين فقط، والذين يستوفون شروط الاستحقاق المحددة من قبل الوزارة، ويشمل هذا الدعم المواطنين العراقيين المقيمين داخل البلاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عامًا، ويجب على المتقدمين عدم امتلاك سجلات تجارية أو أصول أملاك، ويشمل الدعم أيضًا ذوي الإعاقات المختلفة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات والأيتام.

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية: