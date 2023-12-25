نزلت ” فيديو لازورا Osman ” الحلقة 141 المؤسس عثمان+ تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

الحلقة 141 المؤسس عثمان شهدت الحلقة 141 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس أحداثا مثيرة ومشوقة لكافة المشاهدين لهذا المسلسل، حيث واصل عثمان سعيه لتوسيع دولته ومواجهة كافة أعدائه، وفي ذات الوقت واصل إبنه الأمير أوغوز مسيرته التعليمية، وتعلم الكثير والكثير من والده وعلمائه.

الحلقة 141 المؤسس عثمان

الحلقة 141 المؤسس عثمان، يتساءل الجميع من المشاهدين الحلقة 141 المؤسس عثمان الموسم الخامس، حيث دارت بعض الأحداث التي تجعل الكثير يبحث عنها يرغب في مشاهدتها، وأحداث الحلقة 141 تتلخص في الآتي:

في بداية الحلقة يلتقي المؤسس عثمان بزعيم قبيلة قايي، ويطلب منه أن يقوم بإرسال له جيش لمساعدته في مواجهة كافة أعدائه.

كما يوافق زعيم القبيلة على طلبه، وفي أثناء ذلك يواصل الأمير أوغوز مسيرته التعليمية ويتعلم الكثير من علمائه، ويتعلم أيضا من تاريخ قبيلته وتاريخ الدولة العثمانية.

وفي وقت لاحق يهاجم جميع فرسان المغول قبيلة قايي ويستطيع عثمان صد الهجوم، ويقتل المزيد من فرسان المغول.

وفي ختام الحلقة يقوم المؤسس عثمان بالاعلان عن أن قبيلة قايي سوف تصبح دولة مستقلة وأنها لن تخضع لأي قوة أخرى.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل؟

يبحث بعض الأشخاص المتابعين لمسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي تنقل المسلسل، حيث تعتبر هذه القناة الوحيدة التي تقوم بنقل المسلسل بجودة عالية وواضحة مقارنة بأي قناة أخرى، ويكون ترددها كالتالي: