الوزارة تحسم الجدال المستمر !! نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024 .. وحقيقة صرف السكر

تزامنًا مع اقتراب شهر يناير يبحث الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024 حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية الكثير من الشائعات حول زيادة نصيب الفرد على تموين شهر يناير 2024 ، وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بينان خاصة عبر موقعها الرسمي ، وأكدت أن نصيب الفرد على التموين ثابت بقيمة 50 جنيهًا وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من المعلومات حول نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024.

نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024 يبلغ 50 جنيهًا يستطيع المواطن الحصول على زجاجة زيت واحدة و كيلو جرام واحد من السكر ، ومن الجدير بالذكر أن البطاقة التموينية من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لأكثر من 30 مليون مواطن مصري في السنوات الأخيرة الماضية ، كما يتم توفير الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة على بطاقة التموين.

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين

بعد الاستعلام عن نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024 يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية عن أسعار السلع التموينية وذلك في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وخاصة أسعار السكر حيث وصل سعر كيلو السكر في المحلات إلى 50 جنيه ، بينما وفرت وزارة التموين السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات بسعر 27 جنيه ويمكن الحصول عليه من خلال بطاقة التموين.