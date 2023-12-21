كم يوم باقي على صرف معاشات يناير 2024 ؟.. بعد زيادة الحد الادني للمعاشات أحسب معاشك بالظبط

كم يوم باقي على صرف معاشات يناير 2024 تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بفخر عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث سيستفيد أكثر من 10.5 مليون مستحق ابتداءً من الأول من يناير 2024، يأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام الراسخ للوزارة بتقديم الدعم الاجتماعي وتوفير الرعاية للمحتاجين، ويشمل صرف معاشات شهر يناير 2024 فترة تمتد على مدار 6 أيام متتالية، حيث يمكن للمستحقين استلام حقوقهم خلال هذه الفترة، ويأتي ذلك كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتسهيل عملية صرف المعاشات وضمان وصولها إلى المحتاجين في الوقت المحدد.

كم يوم باقي على صرف معاشات يناير 2024

بناءً على نص القانون رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لعام 2023، يسرني إعلامكم بزيادة المعاشات لشهر يناير 2024 وفقًا للتفاصيل التالية:

زيادة سنوية: تنص المادة على زيادة سنوية بحد أقصى يبلغ 15%، وكان من المقرر تنفيذ هذه الزيادة في 30 يونيو، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت في إبريل الماضي عن تقديم زيادة المعاشات بنسبة 15%، مع تقديم توجيهات من الرئاسة لتبكير توقيت صرفها، بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

استثناءات: يتيح قانون المعاشات استثناءات تشمل جمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى من المعاشات، وكذلك جمع الأرملة بين معاش زوجها ومعاشها وتجمع بين معاش زوجها ودخلها من العمل.

تفاصيل الزيادة: وفقًا لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، فإن الزيادة ستطبق اعتبارًا من 1 يناير 2024. حيث سترتفع الحد الأدنى للمعاشات من 1105 جنيه إلى 1300 جنيه، والحد الأقصى سيزيد من 8720 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

منحة استثنائية: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، بدءًا من شهر أكتوبر الماضي.

أماكن صرف المعاشات: تتوفر الدولة عدة وسائل لصرف المعاشات، بما في ذلك ماكينات الصرف الآلي (ATM)، منافذ البريد المصري، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، ومنافذ شركة فوري.