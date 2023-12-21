ناوي تدفعها ولا لا “فاتورة التليفون الأرضي بنصف الثمن” وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهد البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024 إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وفرت الشركة المصرية للاتصالات وسيلة سهلة لتسهيل هذه العملية يعلن عن الخطوات الإلكترونية التي يمكن اتباعها للوصول إلى الفاتورة بسهولة، بهدف تقديم تجربة سلسة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

باستخدام هذه الطريقة الإلكترونية، يتسنى للمواطنين تجنب الزحام والتكاليف الإضافية المرتبطة بزيارة المكاتب الفعلية وبالتالي يسهم في تعزيز راحة ورضا المشتركين وتيسير الإجراءات الشهرية للاستعلام عن الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر المتصفح الإلكتروني الخاص بك.

تنفيذ طلبات لتسجيل الدخول أو إدخال بيانات حساسة مثل أرقام الهواتف أو كلمات المرور يجب عليك دائما مراعاة الحفاظ على خصوصية معلوماتك الشخصية.

ابحث عن خيار يتعلق بالسداد الإلكتروني أو الدفع الإلكتروني.

ثم، قم بالنقر على ادفع.

بعد ذلك، يرجى إدخال جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك.

حدد وسيلة الدفع المناسبة، مثل بطاقة الفيزا أو ماستر كارد، وأدخل المعلومات ذات الصلة.

بعد ذلك، انقر على أيقونة سداد لإتمام العملية.

لإضافة، يمكنك الاستعلام عن فاتورة الخط الأرض عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير

تم الإعلان عن تاريخ دفع فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2024