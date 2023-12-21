حقيقة تبكير موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024!! .. وزارة التعليم تٌعلن عن الموعد النهائي

موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 قامت المديريات التعليمية والإدارات بتحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويعلن عن بداية الاختبارات للترم الأول لصفوف النقل ابتداءً من 6 يناير حسب جدول كل مديرية تعليمية، فيما تبدأ لطلبة الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 15 يناير 2024، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لتوفير الظروف المثلى للطلاب وضمان إجراء الامتحانات بشكل فعّال وفي أجواء منتظمة.

موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث قامت المديريات التعليمية بتنسيقها وعرضها على المحافظين المختصين في كل محافظة.

وأوضحت الوزارة أنه يجب مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي عند تحديد مواعيد الاختبارات، حيث تم تحديد 24 يناير كآخر يوم في أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول، وستبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارًا من 27 يناير ولمدة أسبوعين.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي وردت من المركز القومي للامتحانات، وحثت على المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية بشكل متقن وخالي من الأخطاء العلمية والتنسيقية.

كما أكدت على ضرورة مراعاة الدقة وتحري المصداقية في صياغة الأسئلة داخل الورقة الامتحانية والابتعاد عن المغالاة والتعقيد في أسئلة الامتحانات، وفي هذا السياق شددت الوزارة على أن تكون الأسئلة متناسبة مع منهج الترم الأول بأكمله، وأن تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج بشكل شامل.

على جانب آخر، أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم عن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن أسئلة الورقة الامتحانية يجب أن تكون ضمن حدود المقرر الدراسي المستهدف وتوزع على نواتج التعلم بنسب ووزن مناسب.

كما أشار المركز إلى أن الأسئلة يجب أن تغطي مستويات صعوبة متنوعة لتمييز تحصيل الطلاب، ويجب أن تكون واضحة في صياغتها وتتناسب مع بيانات الورقة الامتحانية.