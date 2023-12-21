رسميًا “موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024” وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها من الوزارة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في ٩ يناير ٢٠٢٤ على ان تنتهي في الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ و عليها سوف تكون بداية اجازة الفصل الدراسي الاول و التي تسمى منتصف العام يوم السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ لمدة اسبوعين و تنتهي في ٨ فبراير لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية .

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

و على ذلك فإن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني سوف يكون من يوم السبت الموافق 10 فبراير للعام الجديد 2024.

و حسب الخريطة الزمنية الموضوعة للعام الجديد 2023 /2024 ان ميعاد بداية الدراسة هي 30 سبتمبر٢٠٢٣ وأن ينتهى العام فى يونيو 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حسب طبيعة الدراسة فى كل محافظة لطلاب النقل و الجامعات.

ومن المتعارف عليه أن يستمر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لمدة ثلاثة شهورو تنتهي الدراسة يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، طبقًا للمواعيد الموجودة في خطة العام الدراسي الزمنية 2023-2024.

اما بالنسبة ل امتحانات الثانوية العامة فقد حددت الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ التي تم اعتمادها من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان ميعاد امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف الثالث الثانوي سوف تبدأ يوم السبت 15 يونيو لعام 2024 ، و لكن لم يتم تحديد ميعاد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لكن حسب الأعوام السابقة فإن الامتحانات تستمر لما يقرب الشهر ، لذلك فنتوقع انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم ١٣ يوليو ٢٠٢٤.