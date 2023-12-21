بعد زيادة الأجور “تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024” ومعرفة قيمة الزيادة الجديدة
قد اعلنت وزارة التضامن مسبقا موعد الصرف الخاص بمعاشات تكافل وكرامة المقدمة من الدولة للاسر التي تحتاج إلى هذا الدعم ، و عليها سوف يستطيع كل المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة ان يصرفوا هذه المعاشات في يوم 15 يناير 2024 و ذلك من خلال ماكينات ال ATM .
تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024
و نفت الوزارة شائعة زيادة معاش تكافل و كرامة حيث صلت زيادة هذه المعاشات هذا العام إلى 40%، كانت الاخيرة لهم في سبتمبر ٢٠٢٣ ليصل من خلالها متوسط المعاش من 620-740 لكل أسرة مع استمرارية الدعم في التعليم لأبناء الاسرة و استمراية الدعم الغذائي في التموين و الخبز .
و كما نعلم أن مؤسسة تكافل وكرامة من افضل المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثا لكي تقدم الدعم للمواطنين لكي تساعدهم في التعايش مع المعيشة الصعبة . و تقدم الحكومة الكثير من الخدمات الالكترونية كخدمة الاستعلام و امكانية رؤية كشف بالأسماء الجديدة المقبولة في معاش تكافل وكرامة و كذلك المرفوضة مع كتابة سبب الرفض .
وبهدف التسهيل على المواطنين في عملية الاستعلام عن الرصيد المتاح و القبول او الرفض اتاحت الوزارة البحث بالرقم القومي اما عن طريق رسالة نصية من هاتفك المحمول او طريق الرابط المقدم لكم الآن https://tk.moss.gov.eg/
كما يمكنكم الاستعلام عن طريق ارسال رسالة نصية بالرقم القومي الي رقم 15045 و سوف يتم بعدها الرد عليكم في رسالة .