ضربة الموسم للسوق السوداء.. سعر الدولار في السوق السودا النهاردة+ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية “أوعى من الدولارات المجمدة”

سعر الدولار في السوق السودا النهاردة في الفترة الأخيرة كثرت الأسئلة حول سعر الدولار في السوق السوداء، حيث واصل سعر الدولار استقراره في هذه الأيام في مصر أثناء تعاملات يوم 9 ديسمبر في البنوك المصرية والصرافات، كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنهاية شهر أكتوبر، وذكر البنك المركزي في بيان له عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به أن الإحتياطي من النقد الأجنبي قد ارتفع في الفترة الأخيرة.

سعر الدولار في السوق السودا النهاردة

سعر الدولار في السوق السودا النهاردة، ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل من قبل المواطنين عن سعر الدولار في السوق السودا النهاردة، ويكون سعر الدولار كالتالي:

السوق السوداء للدولار وصل سعر الدولار فيها لمستويات تتراوح بين 48 و 49 جنيه.

ولكن يستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس على 30,85 جنيه للشراء، و 30,95 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30,90 جنيه للشراء و 30,95 للبيع.

ولكن بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30,83 للشراء و 30,96 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي على 30,85 للشراء و 30,95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يتساءل الجميع من الأشخاص عن سعر الدولار، وذلك لما يشهده من ارتفاع في سعره في الآونة الأخيرة، ويكون سعر الدولار في البنوك المصرية كالتالي: