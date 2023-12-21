عرفت وصلت كام ولا لسه؟!! الزيادة الجديدة على معاشات شهر يناير 2024 بمناسبة السنة الجديدة
اشارت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ قرار الصرف الخاص بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وكل المستفيدين منها و عليها ف سوف تصبح قيمة المنحة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه و سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر بأثر رجعي.
الزيادة الجديدة على معاشات شهر يناير 2024
و بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات و المستفيدين منها يترقب الجميع تطبيق الزيادة الجديدة و سوف يتم تطبيق ذلك خلال 1 من شهر يناير المقبل لعام 2024 .
و لابد ان نذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي و المعاشات قد اعلنت عنن زيادة المعاشات السنوية بحد أقصى للزيادة 15% ، وفقا إلى نص المادة رقم 35 من قانون رقم 148 لعام 2023 للتأمينات و المعاشات و سوف يتم زيادة مرتب كل صاحب معاش او مستفيد من المعاشات على هذا الاساس .
وسوف تبدأ عملية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ل شهر يناير 2024 بقيمة الزيادة الجديدة في 1 يناير 2024 و سوف صرف هذه المعاشات الخاصة بشهر يناير 2024 لمدة 6 أيام على التوالي ،و ذلك لحوالي أكثر من 10 مليون من اصحاب المعاشات و المستفيدين منها.
و يمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن كريق الدخول للموقع ثم اختيار اسم المستفيد و كلمة المرور الخاصة بالمستخدم و الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم لكي تظهر لكم قيمة الزيادة المقررة .
موعد صرف معاشات يناير 2024
سوف يتم صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة المعلن عنها، في تاريخ يوم 1 من يناير 2023 الموافق يوم الأثنين.