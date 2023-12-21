“الإستمارة الإلكترونية” رابط تحديث البيان السنوي العراق 2023-2024 استمارة تحديث بيانات الرعاية وكيفية وتعبئة الطلب

قامت الوزارة العراقية بإصدار البيان السنوي، الخاص بتحديث بيانات المستفيدين في مختلف محافظات العراق، وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة تحديث البيانات وفقًا للشروط المحددة من قبلها، بهدف توفير الدعم للأسر الفقيرة والمستفيدين المستحقين، وفيما يلي، سنقدم لكم رابط البيان السنوي، بالإضافة إلى شرح خطوات تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين في العراق.

تحديث البيان السنوي بالعراق 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتحديث رابط البيان السنوي لتحديث بيانات المستفيدين، ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بأهمية تحديث البيانات وفقًا للشروط المحددة من قبل الوزارة، من أجل صرف الدعم للأسر الفقيرة والمستفيدين المستحقين، فيما يلي، سنقدم لكم رابط البيان السنوي، بالإضافة إلى شرح خطوات تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين في دولة العراق.

خطوات تحديث بيانات الحماية الاجتماعية بالعراق 2023

ابدأ بتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة عن طريق الرابط المقدم.

قم بملء الاستمارة بدقة وتأكد من صحتها قبل الارسال، وتأكد أيضًا من مراجعتها جيدًا.

قم بارسال جميع الوثائق والأوراق المطلوبة وفقًا للمتطلبات المحددة.

قد يُطلب منك أن ترفق صورة للهوية وبطاقة الأحوال المدنية.

قد يُطلب أيضًا منك تقديم نسخة من سجل الحالة الاجتماعية المحدثة.

إذا كان الزوج غائبًا، فسيتعين عليك تقديم إثبات غيابه بقرار صادر عن الحكومة.

ضمن الوثائق المطلوبة، يجب أن ترسل بيانًا يفيد بأن الأطفال يدرسون في المدرسة.

في حالة حدوث أي تغيير في حالة المستفيد الاجتماعي، يجب عليك تقديم إثبات لهذا التغيير.

يتم تدقيق البيانات والوثائق المقدمة من قبل الوزارة، للتحقق من صحتها واكتمالها قبل تحديث بيانات الحماية الاجتماعية بعد تقديم النموذج، قد يتم مراجعة البيانات والوثائق المقدمة من قبل الوزارة للتحقق من صحة وصحة المعلومات، إذا كانت المعلومات كافية وصحيحة، ستتم معالجة طلبك وتحديث بياناتك وتحويلها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء