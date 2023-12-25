” بورصة البيض “سعر كرتونة البيض الأحمر+ أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر يبحث كثير من الأشخاص عن سعر كرتونة البيض الأحمر في تلك الفترة وخاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث أن البيض هو أحد أهم المنتجات الغذائية في العالم، فهو مصدر جيد للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى في مصر، يعد البيض من السلع الأساسية التي يستهلكها معظم الناس، لذلك في هذا المقال نتعرف على سعر كرتونة البيض الأحمر.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أسعار البيض الأحمر في مصر اليوم، الاثنين 25 ديسمبر 2023 تتراوح بين 60 و 70 جنيهًا مصريًا، حسب حجم البيضة ونوع المزرعة المنتجة، وفيما يلي أسعار كرتونة البيض الأحمر في جميع الشركات الكبرى في مصر:

مزارع الزراعى والنهضة والصحراوى 60 جنيهًا مصريًا للبيضة متوسطة الحجم، و70 جنيهًا مصريًا للبيضة كبيرة الحجم.

مزرعة رشاد حمزة سعر البيضة متوسطة الحجم يصل 65 جنيهًا مصريًا، و75 جنيهًا مصريًا للبيضة كبيرة الحجم.

مزارع البنا 62 جنيهًا مصريًا للبيضة متوسطة الحجم، و72 جنيهًا مصريًا للبيضة كبيرة الحجم.

مزارع انشاص يصل سعر البيضة متوسطة الحجم إلى 63 جنيهًا، و البيضة كبيرة الحجم 73 جنيهًا.

قويسنا 64 جنيهًا مصريًا للبيضة متوسطة الحجم، و74 جنيهًا مصريًا للبيضة كبيرة الحجم.

أما مزارع الصالحية 61 جنيهًا مصريًا للبيضة متوسطة الحجم، و 71 جنيهًا مصريًا للبيضة كبيرة الحجم.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض في مصر تتغير بشكل مستمر، على حسب عوامل العرض والطلب وتكلفة الإنتاج، وفيما يلي أسعار البيض في مصر اليوم، حسب نوع البيض: