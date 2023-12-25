الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك المركزي النهاردة+ سعر الدولار اليوم

اجتماع البنك المركزي النهاردة يعد الاجتماع الأخير له خلال السنة الحالية، ويبحث العديد من الأشخاص عن المتوقع من عقد هذا الاجتماع حول ما يتعلق بسعر الفائدة بظل وضع مصر الحالي، ولذا سنتناول في هذا المقال تفاصيل هذا الاجتماع والسعر الذي وصل له الدولار خلال اليوم الأربعاء.

اجتماع البنك المركزي النهاردة

اجتماع البنك المركزي النهاردة، سيكون الاجتماع غدًا الخميس بتاريخ ٢١ من ديسمبر، وسيتم فيه تحديد سعر الفائدة لكل من عائد الإقراض والايداع، وقد قامت إدارة البحوث لدى شركة اتش سي للاستثمار والأوراق المالية بإصدار توقعاتها حول القرار المحتمل للبنك المركزي بظل الوضع الراهن داخل مصر؛ فقد توقعت اللجنة بأن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الخاص بها والمقرر أن يعقد بيوم الخميس ٢١ من ديسمبر.

سعر الدولار اليوم

نستعرض فيما يلي الأسعار التي وصل لها الدولار والتي تم الإعلان عنها سواء للشراء أو البيع خلال اليوم الأربعاء ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٣ بكل البنوك المصرية كما يلي: