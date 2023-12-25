الدولار المجمد.. يعني إيه الدولار المجمد+ هل الدولار المجمد حرام؟

يعني إيه الدولار المجمد من العناوين التي تصدرت محركات البحث بعدما ظهر مؤخرًا بعض المنشورات عبر تطبيقات التواصل بمصر عن دولارات تباع بسعر أقل حوالي ٥٠٪ من السعر الموجود بالسوق الموازية، وهو ما أثار شكوك البعض بتزييف الدولار الذي يتم تداوله بالسوق غير الرسمية، وهو ما يعتبر تهديدًا مبكرًا للدولار، ولذا سنتعرف عن المقصود بهذا المصطلح وما يدور حوله.

يعني إيه الدولار المجمد

يعني إيه الدولار المجمد، كشف بعض المتعاملون بالسوق الموازية بظهور دولارات غير حقيقية يمكن أن تعرض من يتعاملون بها للمسائلة القانونية على الفور، حيث أن البعض مها إما أنه واقع تحت طائلة عقوبات أمريكا أو أن أحد البنوك العالمية المركزية قد بلغت عنها، وبالتالي فإن الفيدرالي يصدر التعليمات الخاصة به بعدم مراقبتها أو تداولها أو تجميد تداولها، وهذا ما دفع معظم الدول لتسميتها باسم الدولارات المجمدة، وبالنسبة إلى سؤال يعني إيه الدولار المجمد فإنه عملة صحيحة يكون بها أرقام مسلسلة يمكن أن يتم تداولها بصورة طبيعية، ولكن يكون ذلك بعيدًا عن الجهاز المصرفي لأنها منهوبة ومهربة من دول ثانية سواء بأوقات الثورات أو الحروب، ولذا فإن الفيدرالي الأمريكي قام بتجميدها، وبالمثل البنوك المركزية بالدول الأخرى.

هل الدولار المجمد حرام

يعد التعامل بما يدعى الدولار المجمد حرام وغير جائز شرعًا للأسباب التالية: