بسعر غير متوقع.. سعر البصل في المجمعات الاستهلاكية+ اسعار الفاكهة والخضروات اليوم

سعر البصل في المجمعات الاستهلاكية من المواضيع التي تهم كل المواطنين بعد الارتفاع المبالغ به بأسعار البصل في الفترة الأخيرة بالأسواق، خصوصًا وأن البصل من الخضروات الهامة التي لا يمكن الاستغناء عن الطبخ بواسطتها، فهو يدخل في كل المأكولات تقريبًا، ولذا ناشد أفراد الشعب المسؤولين بإيجاد حل وتخفيض سعره بعد الارتفاع الكبير الذي لحقه مؤخرًا.

سعر البصل في المجمعات الاستهلاكية

سعر البصل في المجمعات الاستهلاكية، قامت وزارة التموين بطرح منتجات من الفاكهة والخضروات بالمجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من السعر المتوفرة بالأسواق، وقد ضخت أيضًا اليوم كميات بصل كبيرة، فقد وصل سعر البصل في المجمعات الاستهلاكية اليوم ٢٠ جنيه، هذا بالإضافة إلى طرح الفاكهة بالفروع الخاصة بالشركات التابعة إلى الوزارة، وقد حرصت الوزراة على توفير منتجات الفاكهة والخضروات يوميًا وهي تتابع معدلات الضخ وخصوصًا البصل بإطار حرصها على توفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع، هذا وقد طرحت أيضًا كيلو الطماطم بسعر وقدره ١٠ جنيه وسعر البطاطس ب ٢٠ جنيه وتوفر الليمون بسعر وقدره ١٦ جنيه.

اسعار الفاكهة والخضروات اليوم

نستعرض فيما يلي اسعار بعض الفواكه والخضروات اليوم بالأسواق وهي: