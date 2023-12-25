عيار 21 لا يتوقف.. سعر الذهب عالميا+ سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا من أكثر العناوين المتصدرة بمحرك بحث جوجل في ظل تذبذب أسعار الذهب بكل يوم وتغيره وزيادته الكبيرة خلال الفترة الماضية، ولذا فإن العديد من الأشخاص المهتمين بالذهب ومعرفة أسعاره عالميًا لرغبتهم بالاستثمار به أو أو تخزينه أو غير ذلك يريدون معرفة السعر الذي وصل له في كل يوم، ولذا سنتعرف في هذا المقال على السعر الذي وصل له الذهب اليوم.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا، استقر سعر الذهب عالميا فوق مستوى ألفي دولار بالنسبة للأونصة وسط ترقبات بيانات التضخم الصادرة من الاقتصاد الأمريكي ذلك الأسبوع، بينما قد فشلت التصريحات الصادرة من الأعضاء لدى الفيدرالي الأمريكي بالحد من رهان الأسواق على تخفيض قيمة الفائدة الأمريكية خلال وقت مبكرة من السنة القادمة، وقد زاد سعر الذهب الفوري أثناء الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء بصورة طفيفة بنسبة ٠.١٪ وتنحصر التداولات عند المستوى ٢٠٤٠ دولار عن الأونصة، وهذا بعد ارتفاع سعره بالأمس بنسبة وقدرها ٠.٦٪، وقد قام بتسجيل أكبر مستوى عند ٢٠٤٧ دولار عن الاونصة حسب جولد بيليون.

سعر الذهب اليوم

نعرض فيما الأسعار التي وصل الذهب إليها اليوم الأربعاء بمصر بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٣، وهذا وفقًا لآخر الأسعار التي تم الإعلان عنها، وقد جاءت أسعاره كما يلي:

وصل ثمن الذهب عيار ٢٤ حتى ٣٤٣٠ جنيه.

وصل ثمن الذهب عيار ٢٢ حتى ٣١٤٥ جنيه.

وصل ثمن الذهب عيار ٢١ حتى ٣٠٠٠ جنيه.

وصل ثمن الذهب عيار ١٨ حتى ٢٥٧٢ جنيه.

وصل ثمن الذهب عيار ١٤ حتى ٢٠٠٠ جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل ثمن الجنيه الذهب اليوم بمستوى تاريخي جديد أثناء تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية للصاغة؛ فقد سجل حوالي ٢٤ ألف جنيه بدلاً من ٢٣٦٠٠ جنيه ببداية التعاملات التي تمت اليوم داخل الأسواق المحلية.