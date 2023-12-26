“مسلسل قيامة عثمان” تفاصيله ومواعيد عرضه مترجم باللغة العربية على الشاشات التلفزيونية

مسلسل قيامة عثمان، يهتم عدد كبير من الأفراد بمتابعة مسلسل قيامة عثمان فهو أحد المسلسلات التركية التي لاقت شهرة كبيرة للغاية بين متابعي الدراما التركية، حيث إنه يتناول قصة حياة صلاح الدين الأيوبي بجميع أنواع الأحداث التي مر بها خلال فترة حياته، وتتناول العديد من الحلقات التي تثير إعجاب جميع جماهير تلك الدراما، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على هذا المسلسل بشكل مفصل وموعد عرضه.

مسلسل قيامة عثمان

من المعروف أن الدراما التركية لها عشقًا خاصًا لدى قاعدة جماهيرية كبيرة حول دول العالم، حيث إن المسلسل قد حقق شهرة واسعة منذ أن تم عرضه خلال يوم الـ 13 من نوفمبر الماضي الذي يوافق يوم الاثنين.

فهو أحد المسلسلات التركية التي تتناول قصة حياة صلاح الدين الأيوبي أحد قادة العرب المتعارف عليهم الذي حقق العديد من النجاحات التي لم يتمكن غيره من الوصول إليها.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

بالنسبة إلى مواعيد عرضه فهو يعرض على قناة الفجر الجزائرية مترجمًا إلى اللغة العربية خلال يوم الثلاثاء في تمام الـ 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، أما بتوقيت مكة المكرمة يكون في تمام الـ 11 مساءًا، ويكون تردد القناة على النايل سات كما يلي:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

ختاماً لموضوعنا مسلسل قيامة عثمان فقد وضحنا لكم محبي الدراما التركية مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان.