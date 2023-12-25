توضيح هام من “القابضة للكهرباء” بشأن اسباب وضع خطة تخفيف أحمال الكهرباء

اسباب وضع خطة تخفيف أحمال الكهرباء، يهتم الكثير من الأفراد بالتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى القيام بقطع الكهرباء بشكل يومي، فمن المتعارف عليه أن رئاسة الوزراء قد قامت بإصدار قرار قطع الكهرباء بغرض تخفيف الأحمال الزائدة في الدولة المصرية والعمل على تقليل استهلاكه بشكل ملحوظ، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الأزمة وغيرها من التفاصيل الأخرى بشكل مفصل.

اسباب وضع خطة تخفيف أحمال الكهرباء

يتساءل جميع سكان الجمهورية المصرية عن الأسباب التي جعلت رئاسة الوزراء تقوم بإصدار قرار قطع الكهرباء بشكل يومي عن المنازل، حيث جاءت الأسباب كما في الآتي:

زيادة درجات الحرارة مقارنة بالمعدل المتعارف عليه خلال السنوات الماضية.

كذلك زيادة استهلاك المعدل الخاص بالغاز داخل مصر بشكل ملحوظ.

ارتفاع معدل هذا الاستهلاك إلى حوالي 18% مقارنة بمعدل استهلاكه خلال السنة الماضية.

بسبب تلك الأسباب المذكورة تم وضع الخطة المخصصة إلى انقطاع الكهرباء داخل محافظات مصر بشكل كامل.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

أوضحت رئاسة الوزراء أن خطة تخفيف الأحمال في الكهرباء سوف تظل مستمرة حتى الوصول إلى معدل الاستهلاك الطبيعي الذي يمكن الاعتماد عليه داخل الدولة، حيث لم يتم حتى الآن إصدار الموعد المخصص لانتهاء هذه الأزمة بشكل نهائي، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا من قبل رئاسة الوزراء أيضًا.

ختاماً لموضوعنا اسباب وضع خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فقد جاوبنا على تساؤلاتكم ووضحنا لكم اسباب قطع الكهرباء في مصر.