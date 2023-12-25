“هتتعرض للغرامة لو مجدتهاش” شروط تقديم الإقامة في ابشر ورسوم تجديدها

شروط تقديم الإقامة في ابشر، يعد الٌامة داخل المملكة السعودية من أهم الأهداف التي يريد أن يحققها عدد كبير من الأفراد حول العالم، حيث يسهل أن يتم الإقامة بها وفقًا عدد من الشروط، حيث يتم تقديمها من قبل منصة أبشر التي تعد من أهم المنصات الرسمية التابعة إلى المملكة بشكل دائم، ومن خلال مقالنا نذكر لكم تلك الشروط، وجميع المعلومات الأخرى بشكل مفصل.

شروط تقديم الإقامة في ابشر

لكي يتم تقديم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية يوجد عدد من الشروط التي يعتمد عليها الأفراد الراغبين في الإقامة للحصول عليها، والتي تكون كما يلي:

سداد الرسوم التي تتعلق بالإقامة والتي تتناسب مع فترة الإقامة التي تريد الحصول عليها.

عدم وجود أي مخالفات مرورية قد تم تسجيلها باستخدام اسمك.

امتلاك جوازًا مخصص إلى السفر يكون ساريًا المفعول.

عدم التعرض إلى مشكلة التسجيل في التغيب عن العمل خاصة في حالة كنت من العمالة المنزلية.

توفير صورة الشخص المعني وكذلك البصمة الخاصة به.

تقديم جميع الأوراق التي تتعلق بالأسرة في حال وجودها داخل المملكة.

رسوم تقديم الإقامة في ابشر

أما بالنسبة إلى الرسوم المستحق سدادها للحصول على الإقامة داخل المملكة تكون كما يلي:

600 ريال للعمالة المنزلية.

كذلك 500 رياض لفرض الأسرة عند الوصول إلى سن الرشد.

ختاماً لموضوعنا شروط تقديم الإقامة في ابشر، فوضحنا لكم كافة الشروط التي يجب اتباعها حتى تتمكن من تجديد الإقامة مره أخرى.