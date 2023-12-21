“مسلسل صلاح الدين” تعرف على مواعيد مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل صلاح الدين، يفضل عدد كبير من الأفراد متابعة مسلسل صلاح الدين فهو أحد المسلسلات التاريخية التي يتم عرضها ضمن أعمال الدراما التركية، حيث يهتم بمتابعته عدد كبير للغاية من الأشخاص حول العالم، فمن المعروف أن الدراما التركية لاقت شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بين الدول، لذلك من خلال متابعة مقالنا سوف نتعرف على أهم الأحداث التي تتعلق بالمسلسل وأهم مواعيده والقنوات التي تعمل على إذاعته بشكل مفصل.

مسلسل صلاح الدين

يعد مسلسل فاتح القدس صلاح الدين من أهم المسلسلات التركية التي تعمل على حكاية السيرة الذاتية التي تتعلق بالقائد صلاح الدين الذي قام بتأسيس الدولة الأيوبية، كما أن المسلسل يضم جميع أنواع المعارك التي خاضها ضد الصليبيين لكي يقوم بتحرير القدس والتمكن من أن يحافظ على الدولة الأسلامية.

أبطال مسلسل صلاح الدين

أما بالنسبة إلى الأبطال الذين يقومون بالعمل داخل المسلسل يكونون كما يلي:

الفنان أوغور غونيش وهو القائد صلاح الدين.

الفنان محمد على نور في دور نور الدين زنكي.

الفنانة ديلين دوغار في دور ثريا، وعدد من الفنانين الباكستانيين الآخرين.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين

الجدير بالذكر أنه يعرض على قناة الفجر الجزائرية في تمام الـ 9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر، والساعة الـ 10:30 بتوقيت مصر، وكذلك الساعة الـ 11:30 بتوقيت السعودية حيث يمكن متابعة أحداث المسلسل في هذا الموعد.

فقد وضحنا لكم محبي المسلسلات التركية مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين وأبطال مسلسل صلاح الدين.