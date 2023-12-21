“شوف اسمك” رابط الاستعلام في منحة العمالة الغير منتظمة manpower.gov.eg وموعد صرف المنحة

منحة العمالة الغير منتظمة، تعد منحة العمالة الغير منتظمة من أهم المنح التي تم إطلاقها من قبل وزارة القوى العاملة إلى جميع الأفراد الذي لم يتمكنوا من الحصول على وظائف داخل الدولة المصرية، حيث تم إطلاق تلك المنحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتم التمكن من تحقيق حياة كريمة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة وكذلك أصحاب الحرف أيضًا، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عنها والموعد المحدد لصرف هذه المنحة إلى جميع المستفيدين بشكل مفصل.

منحة العمالة الغير منتظمة

يتساءل الكثير من أصحاب العمل الغير منتظمة عن الطريفة التي يمكن من خلالها الاستعلام عنها ويتم ذلك من خلال الآتي:

ادخل موقع وزارة القوى العاملة الرسمي في البداية من هنا .

قم بتسجيل الدخول داخل الموقع.

انقر على زر العمالة الغير منتظمة والمتاح داخل القائمة الرئيسية.

اكتب الرقم السري الذي تقوم بامتلاكه بشكل صحيح.

ادخل جميع البيانات الخاصة بك في الأيقونات المخصصة لها.

اضغط على زر الاستعلام وانتظر تحميل التفاصيل التي تتعلق بك.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يريد جميع الأفراد المستحقين عن الموعد الذي يتم فيه صرف المنحة الخاصة بهم والتي من المقرر أن تقوم الوزارة بصرفها لهم خلال الشهر الجاري، إلا أنها لم تقم بتحديد موعد الصرف حتى الآن، حيث إنها أوضحت أنها سوف تقوم بصرف المنحة عند الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة بشكل مباشر.