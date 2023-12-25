“من هنا” رابط التسجيل في دعم ريف والشروط والفئات المستحقة للتسجيل

التسجيل في دعم ريف، يهتم البعض بالتعرف على كيفية التسجيل في دعم ريف فهو من أهم الخدمات المالية التي تقدمها المملكة السعودية إلى جميع الفئات التي تستحق الحصول على هذا الدعم على وجه التحديد، حيث يوجد عدد من الشروط التي تساعد في الحصول عليه، ومن خلال مقالنا نتعرف على طريقة التسجيل وأهم شروط التسجيل في هذا الدعم والفئات التي تستحقه بشكل مفصل.

التسجيل في دعم ريف

تعد مبادرة دعم ريف من المبادرات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الزراعة السعودية إلى العاطلين وغيرهم من الفئات الأخرى داخل القطاع الريفي، وتكون طريقة التسجيل به كما يلي:

الدخول إلى منصة ريف . تسجيل الدخول داخل الصفحة الرئيسية. كتابة جميع البيانات المطلوبة. ادخل كود التأكيد. الضغط على زر برامج التنمية الريفية عند الانتهاء م عملية تسجيل الدخول. حدد نوع الدعم المناسب لك، ومن ثم ادخل بيانات مشروعك. وافق على الأحكام والشروط، ومن ثم اضغط على زر التأكيد.

شروط التسجيل في دعم ريف

لكي يتم التسجيل في هذا الدعم إتبع الآتي:

تكون سعودي الجنسية مقيمًا بالمملكة دائمًا.

لا يقل العمر عن الـ 21 عامًا.

عدم التسجيل في أكثر من 3 برامج.

العمل في المجال الزراعي سابقًا.

عدم زيادة قيمة الدعم عن الـ 54 ألف ريال سعودي.

امتلاك حساب مصرفي.

الفئات المستحقة دعم ريف

أما بالنسبة إلى الفئات التي تستحق هذا الدعم تكون كما يلي: