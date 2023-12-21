سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري مع اجتماع البنك المركزي المصري .. بكام 100 دولار النهاردة

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرار كبير في بنوك مصر وذلك استطاع أن يحافظ على المؤشرات الخاصة بالبيع والشراء حتى نهاية الأسبوع وسوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بسعره اليوم من خلال المقال التالي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سوف نوضح لكم سعر الدولار للبيع والشراء داخل بنوك مصر من خلال النقاط التالية.

يكون سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 30,75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي حوالي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 30 جنيه 85 قرش الشراء 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك المصرفي المتحد ليكون 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 24 جنيه للشراء و24 جنيه للبيع.

يكون سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري حوالي 30 جنيه للشراء و30 جنيه 95 قرش للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس حوالي 30.85 جنيه للبيع و30 جنيه 85 قرش للشراء.

سعر الدولار في السوق السوداء

بعد أن قمنا بالتعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سوف نتعرف على سعر الدولار في السوق السوداء وهي: