أدعية استقبال السنة الجديدة 2024 .. اللهم أجعلها سنة مباركة طيبة لا فاقدين ولا مفقودين

أدعية استقبال السنة الجديدة 2024 التي يهتم بها الكثير من الناس لأن لا يوجد أعظم ولا أجمل أن ودع سنة بالدعاء ونستقبل سنة جديدة بالدعاء لأن الدعاء يغير الأقدار، وجيعاً بحاجة شديدة أن تتغير أقداراً و تتبدل أحوالنا وأن تكون بداية السنة الجديدة صفحة جديد لكسب الحسنات، الدعاء ضمن أسباب النجاة من كل شر لأن العبد إذا وقع في محنة يلجأ إلى الله وأن حدث أمر أدخل السعادة على قلبه شكر الله ودعاة أن يحفظ النعم عليه، وهذا أكبر دليل أن الله قادر على كل شئ وبالدعاء تتحقق الأماني والأحلام، كما يمكنكم أن ترسلوا إلى أصدقائكم وأحبابكم وجيرانك وكل من هو قريب دعاء بمناسبة العام الجديد وتتمنى له أن يحقق الله له ما يريد أو يبدل أحوال إلى الأفضل، تابعوا معنا الفقرات التالية وسوف نقدم لكم أدعية استقبال السنة الجديدة 2024.

أدعية استقبال السنة الجديدة 2024

نسأل الله أن يجعل العام الجديد فرصة لنا لتحقيق الأهداف والتطلعات وأن يمنّ علينا بالخير والنجاح فيه.

اللهم أدخل على أحبتي السعادة والراحة في السنة الجديدة واجعلها سنة خير وبركة وفرح لهم.

اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه.

اللهم اجعل العام الجديد فرصة لنا للتغيير إلى الأفضل، ونمو في الإيمان والعمل الصالح، وارزقنا النجاح في كل مجالات حياتنا.”

اللهم أدخل على أحبتي السعادة والراحة في السنة الجديدة واجعلها سنة خير وبركة وفرح لهم.”

اللهم اجعل هذا العام الجديد عامًا مليئًا بالسعادة والفرح، وارزقنا فيه الصحة والعافية والتوفيق في كل خطوة نخطوها.

يا رب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، واكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا ما نتمنى.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح.

ربّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير

دعاء السنة الميلادية 2024

الدعاء هو طوق النجاة الذي يتعلق به الإنسان عندما يقع في أي محنة وما أجمل أن يكون استقبال العام الميلادي الجديد 2024 بالإكثار من الدعاء لعل الله يتقبل منا ما ندعو به ويحقق لنا ما لا نقدر على تحقيقه في العام 2023، بعد أيام قليلة سوف يهل عام جديد به أحداث وتفاصيل كثيرة لا يعلم العبد عنها شئ سوى الله عز وجل وكل ما علينا أن ندعو كثيراً بما نريد وأن الله قال ادعوني استجب لكم، يارب بحق قدوم العام الجديد أن تجعلنا تحت سترك العظيم وأن تغفر لنا ما مضى وأن تبدل سيئاتنا بالحسنات وأن تحقق لنا كل الأماني أنك على كل شئ قدير.