ثبتها الان.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 لمُتابعة أفضل الأفلام المصرية بجودة HD

تعتبر قناة روتانا سينما من أهم القنوات التي تقوم بإذاعة العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية المميزة التي يبحث عنها الكثير من المُتابعين، فضلاً عن أن القناة تكون كذلك ببث أعمالها الفنية في مصر وجميع الوطن العربي، كما أنها تنقل جميع الأخبار الخاصة بالسينما العربية والعالمية، فضلاً عن الحوارات التلفزيونية التي تُجرى مع نجوم السينما على مستوى العالم.

تردد قناة روتانا سينما

يمكن القيام بإستقبال قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 12226.

معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

ويمكن من هنا كذلك القيام بإستقبال قناة روتانا سينما الجديد، وفقًا لليانات التالية:-

القمر الصناعي للقناة هو عرب سات.

تردد القناة يكون 11350.

استقطاب القناة فهو أفقي.

بينما معدل الترميز يكون 27500.

خطوات استقبال قناة روتانا سينما الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة روتانا سينما الجديد، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-