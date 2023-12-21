مجاناً مباراة الأهلي واوراوا على قناة ssc في كأس العالم للأندية 2023

مباراة الأهلي واوراوا على قناة ssc، الشغل الشاغل لدى عشاق الساحرة المستديرة الآن انطلاق المباراة المنتظرة بين فريق الأهلي المصري و اوراوا الياباني التي تشهد منافسات قوية بين الفريقين للعب على البرونزية المركز الثالث من كأس العالم للأندية، ولذلك نجد أن هناك بحث كبير الآن على جوجل لأن الجمهور يترقب هذا اللقاء بفارغ من الصبر، على أمل أن يحقق فريقهم المفضل الفوز.

كانت هناك مشاركة قوية من الفريقين الاهلي و واوراوا منذ بداية البطولة لكن لم يستطيع الفريقين الوصول إلى الجولة النهائية، لكن يمكن للفريقين أن يعوضون هذه الخسارة ويحصلون على الميدالية البرونزية، خسر فريق الأهلي في النصف النهائي من البطولة أمام فريق الاتحاد مما خسر فريق اوراوا أمام فريق مانشستر سيتي، ترقبوا معنا كي نتعرف معاً على مباراة الأهلي واوراوا على قناة ssc.

مباراة الأهلي واوراوا على قناة ssc

استطاعت العديد من الفرق أن تشارك في نسخة كأس العالم للأندية 2023 وهم سبعة أندية الأهلي المصري والاتحاد السعودية و اوراوا الياباني وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي فريق فلومينينسي البرازيلي.

غداً الجمعة بعد 24 ساعة بتاريخ 22-12-2023 تنطلق مباراة الأهلي أمام نظير اوراوا ضمن منافسات كأس العالم للأندية المركز الثالث، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة استاد الأمير عبدالله الفيصل وتنطلق صافرة حكم هذا اللقاء في تمام الساعة 4.30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 5.30 مساءً بتوقيت.

القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي واوراوا كأس العالم للأندية

بشكل رسمي سوف يتم نقل وإذاعة البث الحي المباشر لمباراة مباراة الأهلي أمام نظيره اوراوا عبر منصة شاهد VIP ويتم النقل أيضاً عبر شاشة قناة SSC الرياضية السعودية 1 بصوت المعلق عبدالله الغامدي ومحمد حسين ويأتي تردد القناة على النحو التالي: