كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 محافظات العراق عبر موقع وزارة العمل
ازدادت عمليات البحث بشكل كبير عن موعد إصدار الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن أن هذا البرنامج هو من أهم وأبرز البرامج التي تم إطلاقها في دولة العراق، حتى أنه يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ملائمة لجميع المتقدمين، الراغبين في الحصول على الدعم المالي الملائم الذي يتناسب مع جميع الفئات الأكثر احتياجًا.
عرض الوجبة الجديدة في العراق 2024
وفي نفس السياق، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية ما زالت قيد عملية المراجعة والفحص الدقيق، حيث إنه من المتوقع إصدارها في الدفعة الجديدة، التي تشمل مئات المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المالي المتوفر أمام جميع الأشخاص المتقدمين، حتى أن الوزارة حريصة على إعلانها في أقرب وقت، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها وصرفها.
كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديد، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- كذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية للمتقدم.
- إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد.
- وعليه يُرجى تحديد الوجبة التي عليها الدور.
- الضغط مباشرة على أيقونة “تحميل الكشوفات”.
- ليتم تنزيلها في النهاية بكل سهولة.