عاجل صرف مرتبات شهر ديسمبر في هذا الموعد 2023 بالزيادة الجديدة.. تعرف على التفاصيل

في الآونة الأخيرة كثر البحث حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر لكي يتعرفون على المواعيد المُقرره للصرف من قبل الجهات المسؤولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن صرف المرتبات بالإضافة إلى الزيادة الجديدة المُقررة من قبلها لكافة المستفيدين والتي أقرتها الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر تابعونا.

صرف مرتبات شهر ديسمبر

حددت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالإضافة إلى الزيادة الجديدة نظرًا لأن في الآونة الأخيرة كثر البحث حول موعد صرفها لكافة المستفيدين، حيث تم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة حول زيادة الحد الأدنى للأجور وتم تحديد الصرف لكي يبدأ من يوم 24 ديسمبر الجاري ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لكي يحصل كافة الموظفين على رواتبهم.

زيادة مرتبات شهر ديسمبر 2023

وفقًا لما حددته الجهات المسؤولة فإن زيادة المرتبات جاءت على هذا النحو:

الدرجة العالية أو ما يُعادلها سيتم صرف 9000 جنيه بالنسبة لهم.

أما بالنسبة لدرجة المدير العام يحصل على مرتب تصل قيمته لـ 7500 جنيه.

الدرجة الأولى من الموظفين وما يُعادلهم يحصلون على قيمة 7000 جنيه.

أما بالنسبة لصرف المرتبات للدرجة الثانية وما يعادلها تصل قيمتها لـ 6000 جنيه.

والدرجة الثالث وما يُعادلها أيضًا تصل قيمة المرتب الخاص بهم لـ 5500.

أما بالنسبة للدرجة الرابعة فيحصلون على 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة وما يعادلها تصل قيمتها لـ 4500 جنيه.

ما هي أماكن صرف المرتبات؟

هناك العديد من أماكن الصرف وهي: