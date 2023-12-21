وجبة يناير 2024 .. اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية العراق بالاسم ورقم الهوية على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رجال ونساء من جميع المحافظات يبحثون ليلاً ونهار عن اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية العراق الدفعة السابعة ضمن مستحقات الوجبة التاسعة، حيث صدر بيان جديد من الوزارة أن عدد المشمولين في الدفعة السابعة والأخيرة لهذا العام تكون 70 ألف أسرة رجال ونساء وأطفال، ويتم الموافقة على الطالب وإضافة اسم المتقدم ضمن المشمولين حسب الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وكل من لا يظهر اسمه في قائمة المشمولين فيكون هناك بعض الأخطاء التي دفعت الوزارة لرفض الطلب

كما أتاحت الوزارة فرصة التظلم على طلب الرفض ويقوم فريق مختص بالعمل الدقيق على فحص الطالب والتأكد من سبب الرفض وهل هناك خطأ بسيط يمكن تعديله أم لا، تابعوا الفقرات التالية وسوف نوضح لكم المزيد حول اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية العراق.

اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية العراق

عندما أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن الدفعة السابعة عاد بريق الأمل لحياة الكثير من الأسر العراقية في ظل هذا الغلاء، وبدأ المواطنين يبحثون عن موعد الصرف وكيفية الاستعلام عن الكشوفات لأن الوزارة أكدت بأنها تتوفر في ملفات PDF عبر الموقع الرسمي، وأن الدفعة السابعة من المقرر الإعلان عنها مطلع يناير القادم 2024 وجاري تجهيزها الآن وأن القبول يتم عند مطابقة كافة الشروط والتي تأتي على النحو التالي:

يجب أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من الجنسية العراقية.

سن التقديم في دعم الرعاية متاح من 16 عام للنساء وحتى 60 عام ومن 18 عام وحتى 55 عام للرجال.

أن لا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.

عدم استفادة المتقدم من أي دفعات سابقة.

يجب أن تكون الإقامة دائمة بالعراق.

ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات.

لينك استخراج كشوفات PDF الدفعة السابعة يناير 2024

عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لمعرفة اسماء المشمولين