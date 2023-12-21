“مش هتتخيل وصل كام النهاردة” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 21 ديسمبر 2023

تزامنًا مع التغيرات في جميع أسعار السلع والمنتجات والعملات في الآونة الأخيرة على مستوى العالم بدأ البحث بشكل يومي عن سعر الدولار في السوق السوداء يوميًا للتعرف على قيمته الفعلية نظرًا للتغييرات التي تطرأ عليه بشكل ملحوظ وسريع، ومع بدء تعاملات اليوم بدأ البحث حول الأسعار الخاصة بالعملات الأخرى أيضًا وهذا ما سنتطرق لتوضيحه خلال مقالنا هذا.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

شهد سعر الدولار في الآونة الأخيرة تغيرات كثيرة ولكن في زيادة مستمرة واليوم الموافق 21 ديسمبر الخميس لعام 2023 وصل لـ 51.50 للبيع في السوق السوداء أما الشراء فوصل لـ 50.50، وتجدر الإشارة إلى أن خلال الآونة الأخيرة شهد سعر الدولار عدم استقرار.

سعر الدولار في مصر

يختلف سعر الدولار في البنوك عن السوق السوداء وجاء سعره في البنوك لليوم الموافق الخميس على النحو التالي وهو:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي وصل لـ 30.82 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع وصل سعره لـ 30.95 جنيه.

أما سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء وصل لـ 30.85 أما بالنسبة لسعر البيع فبلغ 30.95.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم للشراء وصل لـ 30.75 أما الشراء فوصل سعره لـ 30.85 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم فوصل سعر الشراء نحو 30.85 جنيه أما سعر البيع 30.95 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال أي تغيرات تطرأ على الأسعار السابق ذكرها سنوفيكم بكافة المستجدات من خلال موقعنا موقع البديل وسنوفيكم لحظة بلحظة بسعره في السوق السوداء وأيضًا مختلف البنوك.