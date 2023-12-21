ابعتها لصحابك وفرحهم.. صورة ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2024 للفيس بوك وواتس اب
يبحث الآلاف من الأشخاص عن أحدث صورة ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2024 لأن العد التنازلي على قدوم العام وانتهاء العام الجاري قد بدأ وينشغل البعض بالحصول على صور المعايدة التي يشاركون بها أصدقائهم وأحبائهم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تكون ذكرى مميزة في كل عام.
بعض الأشخاص لم يملكون الكثير من المال لشراء هدية في رأس السنة وتقديمها إلى الصديق أو الحبيب، لكن يبحث بشكل كبير لكي يجد الرسائل المميزة والصور الجميلة لإرسالها لأن كل الرسائل أو الصور تحمل المعاني التي يريد الإنسان أن يعبر عنها، ورسالة واحدة أفضل من مليون هدية لا قيمة لها، لذلك يمكنكم إسعاد من حولكم بأبسط الأمور وبإختيار أثمى المعاني، تابعوا معنا للحصول على أرقى وأجمل صورة ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2024
صورة ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2024
موعد رأس السنة الميلادية 2024
بعد عدة أيام قليلة سوف ينطلق عام ميلادي جديد يهل علينا وعلى الأمة الإسلامية وندعو الله كثيراً أن يأتي هذا العام بفريج للهموم والأحزان وتيسير للأحوال وتحقيق للأحلام، رأس السنة الميلادية توافق الأحد الموافق 31 من ديسمبر وعندما تدق الساعة 12 مساءً ننتقل جميعاً لسنة جديدة، يحتفل به الكبير والصغير والأمة العربية والدول الأوروبية لأنه يوم مميز ومختلف عن باقي أيام العام، حيث يقوم البعض بتزين المنزل والبعض بتقديم الهدايا للأحباب والأصدقاء ومعايدة الجيران والأقارب، ومن كل موقعنا البديل نقدم لكم خالص المعايدة بالعام الجديد وكل عام وأنتم بخير.
رسائل تهنئة مميزة بمناسبة رأس السنة 2024
- لا يحلى العام الجديد إلا بوجودكم فيه يا أفضل أصدقاء، كنتم على الدوام نعم السند ومصدر البهجة، لهذا أتمنى لكم عام سعيد كله فرح وسعادة لا تنتهي.
- عام سعيد يا أغلى الناس أتمنى لكم عام ملئ بالخير والتفاؤل، عسى يكون هذا العام بداية جديدة في حياتنا ونتمكن من تحقيق أحلامنا.
- إلى أغلى الناس أود أن أعبر عن فرحتي بقدوم عام جديد علينا وأنتم إلى جواري، بكم تحلو الأوقات لذا أدعو الله أن يديم وجودكم، عام سعيد عليكم.
- مكانتكِ يا صديقتي في القلب لا مثيل لها، فأنتِ نعم الصديقة التي كنت أجدها أول الحاضرين في الأوقات الصعبة قبل السعيدة، لذلك أدعو الله أن نظل أصدقاء لأعوام عديدة من عمرنا.
- تمر الأيام سريعًا وها قد حل علينا عام جديد أتمنى من الله أن يكون عام سعيد عليكم وأن تعيشوا في فرح وتمضوا أجمل اللحظات برفقة من تحبون.
- عام جديد يهل علينا فكل عام وأنتم بألف خير، نتمنى أن يكون عام مميز وكله توفيق وتقرب إلى الله.
- عام جديد لتغمض عينيك على النهايات القديمة وتفتح قلبك لبدايات جديدة.
خذ نفسًا إيمانيًا قويًا وابدأ هذا العام الجديد الرائع بالإيمان بالله وبنفسك.