اذهب للطبيب فور الشعور بها:: 9 علامات تدل على إصابتك بمتحور كورونا الجديد JN.1

بمجرد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، يشعر العديد من الأشخاص بحالة من القلق، حتى لا يتكرر السيناريو المأساوي الذي عاشه العالم خلال السنوات الأخيرة منذ ظهور الوباء، وآخر هذه السيناريوهات هو ظهور سلالة فرعية جديدة من متحور أوميكرون، وقد أطلق عليها اسم متحور كورونا الجديد JN.1.

JN.1

تحذيرات من احتمالية انتشار متحور فيروس كورونا الفرعي الجديد JN.1 سكان جميع أنحاء العالم، بعدما أعلنت المنظمة العالمية للصحة عن وجود هذا المتحور ووصفته بأنه مثير للاهتمام، ونصح خبراء الصحة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وزارات الصحة المحلية، وذلك للحد من انتشار هذا المتحور الجديد.

متحور فيروس كورونا الفرعي الجديد JN.1

يعتقد علماء الفيروسات أن هذا متحور فيروس كورونا الفرعي الجديد JN.1 قد يصبح المهيمن في العالم خلال أسابيع، مما يزيد من حدة المخاوف المتزايدة من احتمالية تسارع انتشاره بين البشر وانتشاره في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر الذي يشكله المتحور عالميا منخفض، لكنه يمثل عبئا على الأمراض التنفسية.

منظمة الصحة العالمية

ومن أجل الوقاية من هذا المتحور الجديد، قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح، ومنها التأكد من غسل اليدين بشكل منتظم وتجنب الاحتكاك بالعيون والأنف والفم، والابتعاد عن المناطق التي تشهد تفشيًا للفيروس.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة تلقي اللقاح لمن هم في خطر، مثل كبار السن والمرضى المزمنين والعاملين في الخدمات الصحية.

ومن المتوقع أن تستمر المنظمة العالمية للصحة في مراقبة هذه المتحورات الجديدة وتقديم التوجيهات اللازمة لمكافحة انتشارها في جميع أنحاء العالم.

علامات تدل على إصابتك بمتحور كورونا الجديد JN.1