التسجيل في امتحانات التعليم المتوسط الجزائر 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التسجيل في امتحانات التعليم المتوسط الجزائر 2024، لقد بدأت الطلبة والطالبات من مرحلة التعليم المتوسط يبحثون بشكل ملحوظ عن خطوات تسجيل الاختبارات للدور 2024، حيث انطلقت الدراسة لجميع الصفوف من المدارس والجامعات في شهر سبتمبر الماضي وسط أجواء مستقرة و نسب حضور كبيرة والتزام الطلاب على الحضور اليومي للمدرسة، قام عدد كبير من الطلاب من تسجيل طلب لاختبارات شهادة التعليم المتوسط في شهر نوفمبر الماضي 2023 والطلاب ينتظرون إعلان الوزارة لموعد عقد الاختبارات وما الإجراءات التي تطبقها الوزارة خلال فترة الامتحانات لعدم حدوث أي تلاعب، لأن العام الجاري نسب التسجيل أعلى من العام الماضي نظراً لتحسن الوضع الوبائي، اليوم عبر التقرير التالي تحصلون على تفاصيل حول التسجيل في امتحانات التعليم المتوسط الجزائر 2024.

التسجيل في امتحانات التعليم المتوسط الجزائر 2024

بقرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الجزائرية تم فتح باب التسجيل على امتحانات الشهادة المتوسط دور 2023-2024 يوم الإثنين الموافق 21 من نوفمبر الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 21 من ديسمبر 2023، وأن عملية التسجيل كانت تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن الجدير بالذكر أن إعلان نتائج التسجيل ونشر جداول الاختبارات يتم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب لعدم الحاجة للذهاب للمدرسة، وعلى الطلاب سرعة انهاء التسجيل لأن اليوم يعتبر أخر فترة لتسجيل الاستمارة وبعدها يتم غلق باب التسجيل لبدء فحص الطلبات.

رابط التسجيل في امتحانات التعليم المتوسط 2024