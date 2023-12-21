شوف الكيلو وصل كام.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

لا تزال جميع المؤشرات الخاصة بأسعار الدواجن من بين أكثر ما يهم جميع المواطنين من مستهلكي الدجاج من كل أنواعه حيث يقبل عدد كبير من المستهلكين وتجار الدواجن يوميًا على متابعة المؤشرات والمستويات الخاصة بالأسعار ولذلك نتعرف بالتفصيل على القيمة السعرية في مقابل شراء الكيلو من كل نوع من أنواع لحوم الدواجن التي تعد الأنواع الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

سجلت كل الأسعار اليوم الاثنين مستوى مستقر وهو ما يشير إلى مزيد من الاستقرار مع رصد حالة نشاط السوق المحلي للدواجن حيث أن الأسعار حينما بدأت في التراجع بدأت الأسواق تسترجع النشاط بشكل أكبر بالمقارنة مع حالة السوق المحلية قبل أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض، ومن خلال التقرير الخاص بالبورصة الرئيسية نتعرف على الأسعار المتوقعة يوم الخميس لكل أنواع الدواجن 21 من ديسمبر 2023 م.

سعر الدجاج الأبيض بالسوق المحلي

يستقر السعر الخاص بالدجاج الأبيض من كل أنواعه ويستقر سعر الكيلو جرام بالأسواق التجارية والأسواق ومحلات البيع بالتجزئة تصل حتى 62 جنيه مصري، بينما سجلت اليوم سعر 68 جنيه مصري في المحلات، ويتوقع أن يستمر هذا السعر حتى يوم غد، وقد يسجل ببعض المناطق 72 جنيه للكيلو.

كم سعر الدواجن الساسو؟

الدجاج الساسو يتوقع أن يستقر سعر يالكلو على مبلغ 75 جنيه مصري كما أعلن تقرير البورصة الرئيسية.

سعر الدواجن الأمهات

تعتبر تلك النوعية من سلالات الدواجن البيضاء التي يكثر الإقبال بشكل كبير عليها حيث سجل سعر الكيلو جرام منها بتقرير البورصة المحلية اليوم الاثنين على سعر الكيلو قدر بنحو 55 جنيه مصري، وسعر 1 كيلو جرام في المحلات يتوقع أن يسجل 60 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي

الدجاج البلدي تعد هي النوع الأكثر جودة والذي يصل سعره للكيلو إلى نحو 110 جنيه مصري وهو السعر المتوقع في المحلات بينما سجل سعر 105 جنيه مصري في المزارع وهو السعر المتوقع للفراخ البلدي الخميس 21 من ديسمبر2023 م.

سعر البيض الأحمر والبلدي

يتوقع أن يسجل سعر الطبق من البيض الأحمر 121 جنيه في البورصة وسعر البلدي للكرتونة 140 جنيه مصري.