عودة إلى الكمامة.. بعد تحذير الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد | قائمة أطعمة تساعدك على الوقاية من JN.1

تثير الطفرة الجديدة JN.1 في فيروس كورونا المخاوف والقلق حول العالم، لذلك يحتاج الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، حافظ على صحتك وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد غذائية مفيدة للحفاظ على الصحة، والحماية من العدوى، تعرف على بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة في هذا المقال.

أطعمة تساعدك على الوقاية من المتحور الجديد JN.1

ذكر خبراء التغذية أن الحفاظ على نظام غذائي صحي قد يساعد في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من المتحور الجديد JN.1 لفيروس كورونا، الذي يقال إنه يتمتع بخصائص تجعله أكثر قابلية للانتقال، ونحن نعرض هنا بعض الأطعمة التي يجب تناولها لمساعدة الجسم على مقاومة الفيروسات والأمراض.

1- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تجعلها مفيدة لتهدئة الألم وتعزيز الجهاز المناعي، يمكن استخدام الزنجبيل في شاي أو قرصات الطعام.

2- الثوم: يتمتع الثوم بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، وله فوائد صحية عديدة، وينصح بتناوله نيئًا أو طهيه وإضافته إلى الطعام.

3- الفواكه والخضروات: تعتبر الفواكه والخضروات مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تحسن الحالة الصحية بشكل أساسي وتساعد في تعزيز جهاز المناعة، يجب تناول نوعية جيدة من الخضروات والفواكه، وتخزينها بالطريقة المناسبة للحفاظ على قوتها الغذائية.

4- الحبوب الكاملة: تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا ممتازًا للألياف والبروتين وغيرها من المغذيات المهمة للجسم، يمكن تضمينها في الإفطار أو الغداء أو العشاء.

5- المشروبات الساخنة: تساعد المشروبات الساخنة على رفع درجة حرارة الجسم وتعزيز جهاز المناعة، خاصة في المناطق الباردة. تناول شاي الأعشاب أو القهوة السوداء بدون إضافات زائدة والمشروبات الدافئة الأخرى يمكن أن تساعد في تحسين الصحة بشكل عام.

بشكل عام، يجب الحرص على تناول أطعمة صحية ومتنوعة لتحقيق التوازن الغذائي وتعزيز الصحة، ومن المهم أيضًا ممارسة الرياضة والنوم بشكل جيد، واتباع إجراءات الوقاية العامة لتجنب الإصابة بالفيروسات والأمراض.