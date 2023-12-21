موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ….ورابط الاستعلام

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، بدأت عمليات البحث تتزايد عن تاموعد الرسمي التي أعلنت عنه الهيئة العامة للتقاعد لصرف زيادة رواتب المتقاعدين والتي قد تصل إلى 100 ألف دينار، حيث تسعى الحكومة العراقية بتوفير حياة كريمة لعدد كبير من المتقاعدين وتخفيف العبء عليهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، الذي من المقرر أن يكون خلال الأيام المقبلة وأكدت وزارة المالية خلال بيان رسمي لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم اضافة زيادة في رواتي المتقاعدين بحوالي 20% من الراتب الأصلي.

وأشار وزير المالية العراقي أن الحكومة العراقفية تسعى دائماً على مساندة المواطنين لتحسين مستوى المعيشة وسد احتياجاتهم، ولهذا أعلنت الوزارة عن زيادة رواتب المتقاعدين والذي من المقرر أن يتم صرفها لجميع المتقاعدين بداية من يوم 26 ديسمبر الجاري.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية على الإنترنت.

ثم اضغط على أيقونة “قسم التقاعد”

بعد ذلك ادخل بيانات المستفيد في الخانات الموضحة أمامك.

وفي النهاية اضغط على “استعلام”.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وأعلنت وزارة المالية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق وهي: