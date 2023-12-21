خطوات ورابط التقديم في الدعم الإجتماعي المباشر المغرب 2024 والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن خطوات ورابط التقديم في الدعم الإجتماعي المباشر المغرب 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من الأشخاص، والمعروف عن الدعم الإجتماعي المباشر أنه من أقوى برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المغربية لعدد كبير من المواطنين محدودي الدخل لتوفير حياة كريمة لهم وسد احتياجاتهم وذلك من خلال صرف مبلغ مالي شهرياً لعدد من الفئات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط اللازمة……

شروط التقديم في الدعم الإجتماعي المباشر المغرب 2024

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم الإجتماعي المباشر المغرب 2024 وهي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم مغربي الجنسية ومقيم في المغرب إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم مسجل في السجل الإجتماعي.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيد في السجل الوطني.

كما يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة”لديه اعاقة ذهنية، أو جسدية أو إعاقة حسية، أو إعاقة مركبة.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

خطوات ورابط التقديم في الدعم الإجتماعي المباشر المغرب 2024

وحتى يتمكن المواطن من التسجيل في الدعم الإجتماعي المباشر في المغرب 2024 يجب اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة الدعم الإجتماعي المباشر من هنا.

ثم اضغط على انشاء حساب .

سوف يتطلب منك ادخال البيانات الخاصة بك في الخانات الموجودة أمامك.

ادخل البريد الالكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

ثم تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على تسجيل”

سوف يتطلب منك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

قم بتحميل الملفات .

ثم اضغط على “أيقونة ارسال”.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الإجتماعي المباشر 2024؟

وأكدت وزارة الشؤون الإجتماعية على عدد من الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الإجتماعي المباشر 2024 وهي: