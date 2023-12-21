قامت وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتصريح عن أن الأسماء الخاصة بأصحاب الوجبة الأولى والذي يصل عددهم 2826 حيث تم فتح باب التسجيل في خدمة ارزاق وتم الموافقة على نسبة 25 % والذي يخصص لدائرة العمل والتدريب المهني ومن خلال هذا المقال سنتعرف على المشمولين بالقروض الميسرة الوجبة الأولى.

المشمولين بالقروض الميسرة الوجبة الأولى

صرح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أنه تم القيام بأرسال رسائل نصية للمستفيدين من دائرة العمل والتدريب وذلك يتم التوجه للجهات المختصة لأنهاء باي الإجراءات وسيتم الحصول على إعانة وذلك بعد استلام القرض بثلاث أشهر والتي تقدر قيمتها بمبلغ يتراوح ما بين 20 و30 و50 مليون دينار.

معلومات ونصائح الجهة المختصة بالقروض هيئة الحماية الاجتماعية

تم التصريح من قبل رئيس الهيئة أحمد الموسوي عن أنه لابد من التعرف على عدد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص المشمولين في الرعاية ومنها.