“شوف قبضك كام يا معلم” جدول معاشات شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة

في ظل حرصها على دعم المواطن، قررت الحكومة زيادة المعاشات وسيتم تنفيذ القرار ابتداءا من الأول شهر يناير لعام 2024، فيما سينفذ القرار على سيخرجون على المعاش اعتبارا من شهر يناير، وتحرص الدولة المصرية على دعم المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ورغبة منه في مكافأة أصحابي المعاشات تقديرا لمجهوداتهم الكبرى أثناء فترة العمل.

جدول معاشات شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة

من جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قيمة المعاش الجديد بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حيث من المقرر أن يصبح المعاش الجديد حوالي 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها، وهذا للحد الأقصى، أما في الحد الأدنى فسيصبح المعاش حوالي 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه، وسيتم تنفيذ القرار على من ينتهي خدمتهم اعتبارا من أول يناير المقبل، وهو الموعد الذي سيتم فيه صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر يناير والذي يستحقه حوالي 11 مليون مواطن وذلك يوم الأول من شهر يناير المقبل فيما سيستمر الصرف لمدة ست أيام متتالية، حيث سيكون اليوم الأول في صرف معاشات شهر يناير هو الأول من شهر يناير والذي يوافق يوم الاثنين فيما سيكون اليوم الثاني في صرف المعاشات هو الثلاثاء، كما سيكون اليوم الثالث في صرف معاشات يناير هو الثالث من شهر يناير والذي يوافق الأربعاء، ويوم الخميس سيكون هو رابع أيام صرف معاشات شهر يناير.