رابط التقديم علي استمارة قروض الرعاية الاجتماعية عموم محافظات العراق

استمارة قروض الرعاية الاجتماعية عموم محافظات العراق، يمكننا أن نتقدم للحصول على قروض الرعاية الاجتماعية بالعراق ويتم من خلال التوجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي صرحت عن اتاحة خدمة ارزاق التي تمكنهم من الحصول على قروض تتراوح من 20 وحتى 50 مليون دينار، ومن خلال مقالنا سنتعرف على قروض الرعاية الاجتماعية 2023 العراق.

قروض الرعاية الاجتماعية في العراق

اوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه سيتم تقديم قروض بالرعاية الاجتماعية وتتم من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة أو من خلال منصة مظلتي ولكن لابد من أن تتوافر بعض من شروط تلزم للتقديم على القرض وأيضًا لابد من أن تتعرف على كافة المعلومات الخاصة بذلك.

استمارة قروض الرعاية الاجتماعية عموم محافظات العراق

يمكننا أن نقوم بالتسجيل في القروض والذي يتم من خلال توافر الاتي.

يتم الحصول على القرض من اجل إنشاء المشاريع فقط.

الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض هو الشخص الذي يقوم باختيار القرض.

لم يتم الموافقة على تغير المشروع بعد أن يتم انهاء الاجراءات.

لابد من سداد الدفعات الخاصة بالقروض بعد سنة من الحصول على القرض.

حالة وفاة طالب القرض يتم الانتقال للورثة.

يتم الحصول على قرض من خلال دفعتين.

كيفية التقديم على قرض الرعاية الاجتماعية

يتم الدخول على منصة مظلتي والتي يتم الحصول عليها من قبل الأشخاص المتقدمين وان خدمة ارزاق المعلن عنها هي للعمل على الحصول على فرص عمل للعاطلين عن العمل والعمل على إقامة مشاريع حيث انه لم يتم الحصول على الراتب الخاصة بالرعاية بعد الحصول على القرض ب3 أشهر.