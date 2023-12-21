شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القروض في مجال الإسكان

يعد برنامج سكني من ضمن البرامج الذي تم القيام بها من الحكومة والتي تعمل على توفير الوحدات السكنية لكل من المسجلين في القوائم بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وقد حددت بعض من شروط نقل المديونية ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القروض.

ما هي اهم شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القروض

صرح برنامج سكني مجموعة من الشروط التي لابد من ان تتوافر في الأشخاص الراغبين في نقل المديونية وإعادة جدولة القروض ومنها.

لابد من ان يكونوا من ضمن العملاء المنتظمين بالسداد.

الا تتعدى فترة السداد عن الفترة الباقية في السداد.

يتيح القيام بسدداها من قبل الرغبين في الحصول على دعم كلي أو جزئي.

لا يمكن أن يتم نقل المديونية لكل من الحاصلين على تمويل قائم بالفعل.

ما هي اهم شروط الحصول على الدعم السكني

يوجد عدد من الشروط التي يجب تتوافر حتى تتقدم بالحصول على الدعم ومنها.