قروض بنك التنمية لتمويل الزواج شروط الحصول علي 100 الف ريال وخطوات السداد

هو من ضمن أهم البرامج المقدمة من بنك التنمية والذي يهدف لمساعدة كل من المقبلين على الزواج والعمل على تحمل مصاريف الزواج، ويمكن ان تصل مدة السداد إلى 60 شهرًا وذلك بفوائد صغيرة وهي 1.5% سنويًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على قروض بنك التنمية لتمويل الزواج.

شروط الحصول علي قرض الزواج من بنك التنمية

لابد من أن تتوافر بعض من المعايير التي تتوافر للحصول على قرض.

لابد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم متزوجًا للمرة الأولى.

لا يقل مر الشخص المتقدم للحصول على قرض عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا.

يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتعدى 14,500 ريال.

كما انه لابد أن يكون المتقدم لديه كفيل سعودي.

كيفيو الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعي

قبل البدء بالتسجيل لابد من التأكد من توافر الشروط للحصول على التمويل في البنك ويمكن أن يتم التقدم على تمويل زواج – أسرة – ترميم وبعد أن تتم الموافقة يمكن ان يتم التواصل مع العميل لتحديد موعد للحضور إلى أحد فروع لاستكمال كافة الإجراءات للحصول على قرض.

ما هي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج

لابد من أن تتوافر بعض من الاوراق حتى يتم الحصول على قرض ومنها.