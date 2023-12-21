كشوفات جديدة pdf أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي أصبحت من أهم الأمور التي تهم عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية…..

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث يبحث عدد كيير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ، والتي أكدت وزارة العمل العراقية أنها انتهت من رفعها على الموقع الرسمي للوزارة لتكون جاهزة أمام المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وأكدت الوزارة على أن المواطن يمكنه الإستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من هنا.

اضغط على “برنامح الرعاية الإجتماعية”.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

بعد ذلك ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات التي تم تحميلها.

يجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد للمستعلم.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية