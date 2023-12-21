عروض عيد ميلاد كارفور بمناسبة راس السنه خصومات تصل إلي 50% علي الادوات الكهربائية

عروض عيد ميلاد كارفور بمناسبة راس السنه، يعتبر كارفور من ضمن أكبر الهايبرات التي تعمل على تقدم العروض كل أسبوع وشهر وأيضًا يقدم العروض في المناسبات ويتم مفاجأة الجميع بالخصومات وقد عمل على كسب شهرة كبيرة بين المستهلكين حيث يقدم العروض على السلع والمنتجات ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض كارفور بمناسبة راس السنه.

عروض كارفور بمناسبة راس السنه

عيد ميلاد كارفور يعتبر من أهم المناسبات التي تقدم بعدد من الخصومات على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها التي تقدم بداية من شهر يناير عام 2024 حيث أنها تقدم لجميع عملائها فقد وصلت الخصومات لنسبة 70 %، ومن المقرر أن يتم إعلان عروض الاحتفال بداية من يوم 1 يناير المقبل وحتى يوم 9 يناير المقبل 2024.

ما هي اهم تخفيضات كارفور

يتم الاحتفال من كارفور بعيد ميلادها بشهر مارس من كل عام كما انه يتم الاحتفال ببداية العام الميلادي الجديد ومن المتوقع أن يتم بدء العروض من اليوم حتى يوم الثاني من شهر يناير على كافة السلع التي يحتاج العملاء ومن ضمن هذه العروض.