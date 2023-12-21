عروض العثيم خصومات تصل إلي 70% علي الطازج والادوات الكهربائية

تعد من أشهر المتاجر في المملكة والتي تعرض عدد من الخصومات والعروض على المنتجات والتي من بينها عروض على السلع الغذائية، والمنتجات والملابس، والأدوات المنزلية والتي تعمل على تلبية احتياجات عملائها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض العثيم.

عرض العثيم بالسعودية من 21 وحتى 23 ديسمبر 2023

صرحت أسواق عبد الله العثيم عن انها تقوم بتقديم عروض مميزة لعملائها وذلك على المنتجات الاتية.

عرض على دفاية جي في سي الدائرية 2000 وات بسعر يصل إلى 105 ريالًا بدلًا من 199 ريالًا.

تعرض دفاية جي في سي بسعر 75 ريالًا بدلًا من 179 ريالًا.

أما عن الخصومات على دفاية جي في سي برو الكهربائية 1800 وات بسعر 95 ريالًا بدلًا من 199 ريالًا.

عرض دفاية كومتيل بسعر 179 ريالًا بدلًا من 239 ريالًا.

دفاية أوكارينا سلك بسعر 195 ريالًا بدلًا من 285 ريالًا.

ويتم عرض هذه الخصومات في العثيم بداية من يوم الخميس 21 ديسمبر، ويستمر حتى 23 ديسمبر.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية

تعرض على عدد من الأجهزة الكهربائية في أسواق العثيم بعض من الخصومات في السعر ومنها.