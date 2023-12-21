“بالتزامن مع مباراة الأهلي ضد أوراوا” تعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2024

يبحث الكثير من محبي ومشجعي النادي الأهلي عن جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية حيث يختتم النادي الأهلي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 وذلك بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية ، ومن الجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي و فلومينينسي البرازيلي تقام في نفس يوم مباراة الأهلي و أوراوا ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

نكشف اليوم عن جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية حيث قد فاز النادي الأهلي في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية على الاتحاد السعودي وذلك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل النادي الأهلي إلى مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي ، وقد خسر النادي الأهلي المباراة بنتيجة 2-0 ، ليواجه فريق أوراوا الياباني الذي تعرض للخسارة أمام فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد معرفة جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي القادمة أمام أوراوا الياباني وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر الجاري عبر شاشة قنوات SSC السعودية ، والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية في نسخته الحالية ، وتختتم جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 بمواجهة مانشستر سيتي و فلومينينسي.